Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister: Böbingens Rathauschef legt Pause ein

Die Nationalmannschaft der Bürgermeister spielte am Sonntag gegen Polen. Mit auf dem Platz stand auch Böbingens Rathauschef Jürgen Stempfle. Warum er jetzt aber erstmal Pause macht.

Seit fünf Jahren spielt Jürgen Stempfle (parteilos) aus Böbingen im Ostalbkreis in der Fußballnationalmannschaft, zwar nicht in der von Bundestrainer Hansi Flick, dafür aber in der Nationalmannschaft der Bürgermeister. Der 49-jährige Abwehrspieler und Rathauschef hat nun aber eine Auszeit beantragt.

Seit fünf Jahren spielt Jürgen Stempfle aus Böbingen in der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Gemeinde Böbingen

SWR: Herr Stempfle, Sie machen Pause von der Nationalmannschaft der Bürgermeister. Wegen des Alters oder fehlender Lust?

Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, weil wir momentan in Böbingen zahlreiche wichtige Projekte haben, wie den Ausbau der Breitbandversorgung. Deswegen werde ich bis zur Sommerpause erst einmal nicht mehr für die Mannschaft am Ball sein.

Im Trikot der Nationalmannschaft zu spielen, davon träumen viele Fußballer. Wie sind Sie in die Auswahl der Bürgermeister gekommen?

Ich hatte Kontakt mit einem Bürgermeisterkollegen aus dem Rheinland, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Gemeinsam sind wir dann zu einem Probespiel gegangen. Seither war ich dabei und habe viele nette Begegnungen mit vielen Kollegen aus ganz Deutschland gehabt.

Wer in der Bürgermeisternationalmannschaft spielt Die Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister gibt es seit 2008. Am Herzen liegt ihnen soziales Engagement: So unterstützt die Bürgermeister-Mannschaft die SOS-Kinderdörfer. Kein anderes Bundesland ist so prominent vertreten wie Baden-Württemberg, 17 der 37 aktuellen Mitglieder stammen von dort. Für Ende Mai/Anfang Juni ist eine Europameisterschaft in der Slowakei geplant.

Sie sind leidenschaftlicher Fußballer. Wie funktioniert denn die Zusammenstellung des Bürgermeisterkaders? Nach Regionen oder Bundesländern?

Erfahrungsgemäß gibt es überdurchschnittlich viele Kollegen aus Baden-Württemberg. Hier sind mehr jüngere Bürgermeister. Es gibt einen Kader von 30 Leuten, den zwei sehr gute Trainer betreuen. Wenn wir uns treffen, gibt es ein anspruchsvolles Training. Die Mannschaftsaufstellung zu den Spielen treffen sie dann nach dem Leistungsprinzip, was ich auch richtig finde.

"Normalerweise spricht es sich auch herum, wenn ein Kollege ein besonderes Talent hat."

Man muss also vorher als Fußballer schon aufgefallen sein, damit man in diesen Kader kommt?

Es ist schon geboten, dass man als man noch jünger war mindestens Bezirksliga gespielt hat. Normalerweise spricht es sich auch herum, wenn ein Kollege ein besonderes Talent hat.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister gibt es seit 2008. Am Herzen liegt ihnen soziales Engagement. Gemeinde Böbingen

Wie oft kommen Sie mit der Mannschaft zusammen?

Normalerweise gibt es wesentlich mehr Spiele, aber coronabedingt sind einige Events in dieser Zeit leider ausgefallen. Es gab aber trotzdem schöne Highlights. So haben wir ein Benefizspiel zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal ausgetragen. In diesem Jahr wäre die Europameisterschaft der große Höhepunkt gewesen. Das Turnier findet dieses Jahr in Trnava (Slowakei) statt, aber ich bin in diesem Jahr außen vor.

"Das geht ins Geld, aber das ist in Ordnung. Wir verdienen als Bürgermeister nicht schlecht."

Sie kommen mit der Mannschaft zu vielen schönen Orten, müssen aber alles selbst bezahlen. Wird das nicht sehr teuer?

Das geht ins Geld, aber das ist in Ordnung. Wir verdienen als Bürgermeister nicht schlecht. Das ist es uns wert. Es ist eine Ehre für Deutschland zu spielen und auch für einen guten Zweck Spendengelder zu sammeln. Entweder man ist mit Herz dabei oder man lässt es bleiben.

Ergeben sich durch das Fußballspielen auch Kontakte, die Sie für ihre Gemeinde Böbingen nutzen können?

Absolut. Man lernt andere Kollegen kennen. Es sind nicht nur Bürgermeister dabei, sondern auch Oberbürgermeister. Ein Kollege ist mittlerweile Landtagsabgeordneter. Man tauscht sich aus und unterhält sich zum Beispiel darüber, wie man am besten einen Kunstrasensportplatz bauen kann. Darüber hinaus sind auch schöne Freundschaften in dieser Zeit entstanden.

Jetzt ist erstmal Pause für Sie. Werden Sie nach dem Sommer wieder antreten?

Ich möchte auf jeden Fall fit bleiben, sodass ich anschließend dazustoßen und wieder angreifen kann.