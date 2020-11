per Mail teilen

In deutschlandweit neun Städten, darunter in Aalen, hat es am Dienstag Durchsuchungen gegen großangelegten Drogenhandel gegeben. Die mutmaßlichen Täter sollen laut Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum Kokain von Brasilien nach Bochum gebracht haben. Hier sollen die Beschuldigten unter anderem die Strukturen eines arabischstämmigen Clans genutzt haben, die Drogen weiterzuverkaufen. Bei den Durchsuchungen wurden Geld, Waffen und auch Handys und Speichermedien sichergestellt.