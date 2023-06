Wenn aus Klärschlamm Dünger und Energie werden

per Mail teilen

Kläranlagen sind für etwa ein Drittel des Stromverbrauchs der Gemeinde zuständig. Nicht gut fürs Klima. Außerdem stoßen die Hinterlassenschaften der Bewohner umweltschädliche Gase aus. Azuch schlecht. In Erbach soll sich das jetzt radikal ändern.

Aus Klärschlamm will man in der dortigen Kläranlage wertvollen Dünger gewinnen und: die Kläranlage klimaneutral machen. Heute startete das vier Millionen Euro teure Pilotprojekt RoKKa – was für Rohstoffquelle Klärschlamm und Klimaschutz auf Kläranlagen steht. Daran beteiligt: Universitäten, Fraunhofer Institut und Umweltministerium.