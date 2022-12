Aam 9. Dezember ist es so weit: Dann geht der Regionalbahnhof Merklingen in Betrieb, der einzige Zwischenhalt auf der Neubaustrecke Stuttgart 21. Ab dann sollen stündlich zwei Regionalzüge in Merklingen halten, einer aus Ulm, einer aus Stuttgart und eine Region mit mehr als 60.000 Menschen an den Fernverkehr anbinden.