Blutige Auseinandersetzung in Biberach

Polizeieinsatz am letzten Schützenwochenende in Biberach: Am frühen Sonntagmorgen gab es eine blutige Auseinandersetzung. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Erste Meldungen in sozialen Netzwerken über einen Toten bei einer Messerstecherei hat ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR dementiert.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich erst am Montag zum Vorfall äußern

An der Auseinandersetzung waren demnach mehrere Menschen beteiligt. Über die Anzahl der Verletzten und die Schwere der Verletzungen wollte der Sprecher zunächst nichts sagen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich erst am Montag dazu äußern. Wegen der Spurensicherung waren am Sonntagmorgen Teile in der Innenstadt gesperrt. Veranstaltungen des Schützenfestes waren davon nicht betroffen. Sie fanden wie geplant statt.