Der Valentinstag ist für Floristinnen und Floristen ein kleiner Lichtblick: Am Sonntag, den 14. Februar, dürfen Blumenläden ausnahmsweise öffnen. Für den Verkauf gelten spezielle Regeln.

Blumenläden in der Region dürfen zum Valentinstag ausnahmesweise diesen Sonntag öffnen (Sujetfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Die Geschäfte dürfen am Sonntag überall in der Region Blumen für den Valentinstag verkaufen. Eine entsprechende Mitteilung kommt unter anderem von der Industrie- und Handelskammer Schwaben.

Blumenverkauf ausnahmsweise auch am Sonntag

Durch eine Ausnahmeregelung dürfen Floristinnen, Floristen und Verkaufstellen, in denen vor allem Blumen angeboten werden, am Sonntag von 8 bis 12 Uhr öffnen. Eine Beratung vor Ort ist laut einer Sprecherin der IHK Schwaben allerdings nicht möglich. Auch in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und in Ostwürttemberg können am Sonntag Blumen zum Valentinstag abgeholt werden.

Blumenkauf per "Click and Collect"

Ob eine einzelne rote Rose oder ein komplettes Blumenbukett - für den Blumenkauf gilt überall das Prinzip "Click and Collect". Das heißt, man sollte vorher genau wissen, was es sein soll, dann bestellen - per Internet oder Telefon - und abholen.

Manche Blumengeschäfte wollen zudem, dass ein Termin für die Abholung vereinbart wird. Manche bieten an, die Blumen nach telefonischem Auftrag zuzustellen. Andere weisen darauf hin, dass Bestellungen nur am Samstag entgegegengenommen werden. In jedem Fall müssen Kundinnen und Kunden Masken tragen und die coronabedingten Abstandsregeln einhalten.