Valentinstag ist der Tag für Blumengeschenke. Während des Lockdowns sind Blumengeschäfte aber geschlossen. Zwar können Floristen Sträuße auf Bestellung verkaufen, doch die Nachfrage in Ulm sinkt.

Bei Sabine Sonntag aus Ulm können zurzeit Blumensträuße und Topfpflanzen nur an der Eingangstür abgeholt werden. Die Floristin hat seit Mitte Dezember ihr Geschäft geschlossen. Seit Anfang Januar geht zumindest wieder der Verkauf per Bestellung. Kurz vor Valentinstag ist etwas mehr zu tun. Neben der klassischen roten Rose sind vor allem bunte Frühlingsblumen gefragt.

Sonntag hofft trotz Lockdown auf einige Bestellungen. Sie glaube, dass die Menschen es während Corona zuhause gemütlicher haben wollen. "Es tut der Seele gut, Blumen daheim zu haben", sagt sie. Deshalb gehe sie sogar von einem stärkeren Umsatz aus als im vergangenen Jahr aus.

Valentinstag ist Tag der spontanen Einkäufe

Bisher gebe es aber noch einige Lücken bei der Auftragsliste. Das liege daran, dass die Menschen an Valentinstag eher spontane Einkäufe machen würden. Dennoch schaut die Floristin entspannt und hoffnungsvoll auf den Sonntag.

Angelika Stieber bietet ihre Blumensträuße auf Bestellung an. SWR Sarah Umla

Die Ulmer Floristin Angelika Stieber ist hingegen nicht so optimistisch. "Mit einem normalen Valentinstag ist das nicht zu vergleichen", sagt sie. Die aktuelle Situation sei schwierig. Auch das Sortiment müsse je nach Nachfrage angepasst werden.

Umsätze gehen zurück

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei die Zahl der Verkäufe zum Valentinstag deutlich zurückgegangen. Diese sei derzeit gerade einmal bei 15 bis 20 Prozent des Vorjahresniveau, sagt Stieber

Click und Collect – also vorbestellen und abholen – ist nicht für jeden Betrieb etwas. Das merkt auch Rainer Obermeyer. Er ist Geschäftsführer des Blumengroßmarkt Ulm. In der Regel kaufen zwischen 800 bis 1.000 Kunden bei ihm ein. Zurzeit sind es weniger, denn manche Kunden würden pausieren. Ein Online-Shop oder das Geschäft auf Bestellung "ist eben nicht bei allen gegeben."

Im Blumengroßmarkt Ulm ist die Halle gut gefüllt. Nicht alle Floristen weichen auf das Online-Geschäft aus. SWR Sarah Umla

Und das mache sich eben auch an den Umsätzen bei dem Blumengroßmarkt Ulm bemerkbar. Die Valentinswoche laufe deutlich schwächer als im Vorjahr. Zurzeit seien es 40 bis 50 Prozent weniger Umsätze als 2020.

"Premiumsträuße" im Supermarkt

In die Nische, so scheint es, preschen Supermärkte und Discounter und bieten unter anderem "Premiumsträuße" zum Valentinstag an. Das sei unfair, sagt Floristin Angelika Stieber: "Blumen gehören in ein Fachgeschäft."

Die Edeka Handelsgesellschaft Südwest teilt auf SWR-Nachfrage mit, dass der Schwerpunkt ihres Sortiments auf Lebensmitteln liegt. Blumen und Pflanzen werden demnach in dem Umfang angeboten wie in den Vorjahren. Floristin Sabine Sonntag fühlt sich davon nicht zu sehr bedroht. "Das, was man bei uns kriegt, kriegt man im Supermarkt nicht."