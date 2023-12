24-stündiger Blitzmarathon läuft

Auch die Polizeipräsidien in Ulm, Aalen, Kempten und Augsburg beteiligen sich am europaweiten Blitzmarathon am Donnerstag. Um 6 Uhr hat die Aktion begonnen. Die Polizeipräsidien in bayerisch Schwaben haben schon lange vorab bekannt gegeben, an welchen Straßen geblitzt wird. In den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Donau-Ries und Dillingen sind es fast 100 Stellen, innerorts wie auch auf Landes- und Bundesstraßen.

Bayern informiert über Blitzer-Standorte, Baden-Württemberg nicht

Auf baden-württembergischer Seite teilte das Innenministerium lediglich mit, dass auch die Polizeien im Land am europaweiten Speedmarathon teilnehmen. Überhöhte Geschwindigkeit sei weiterhin die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle, hieß es. Vergangenes Jahr wurden beim Blitzmarathon zehntausende Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert, bei Geschwindigkeitsverstößen blieb es meist bei Verwarngeldern.