Blitzer in Schelklingen zerstört: bis zu 200.000 Euro Schaden

Dass Blitzer zur Zielscheibe für Vandalismus werden, ist nicht ungewöhnlich - doch bei dieser Zerstörung eines Gerätes des Alb-Donau-Kreises gingen Unbekannte äußerst zielstrebig vor.

Ein solcher Fall von Vandalismus kommt nicht alle Tage vor: Unbekannte haben an einem mobilen Blitzer in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis einen Sachschaden von bis zu 200.000 Euro verursacht. Dabei wurde nicht einfach in wilder Wut auf den Blitzer eingedroschen, sondern - und das ist das Besondere an dem Fall - Täter oder Täterin haben sich offenbar zuvor Gedanken gemacht und waren dem Gerät mit Werkzeug zu Leibe gerückt.

Hohe kriminelle Energie: Der Blitzer wurde zerstört und mit Bauschaum besprüht. Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Blitzer durchbohrt und mit Bauschaum gefüllt

Nach Angaben des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis haben sich Unbekannte am Samstag kurz vor 19 Uhr den Blitzer-Anhänger auf Höhe des Feuerwehrhauses Schelklingen an der B492 vorgenommen: Sie durchbohrten die Scheibe im hinteren Bereich des Trailers, zerstörten mit einem spitzen Gegenstand die Kamera und sprühten den Innenraum des Anhänger und die Kamera mit Bauschaum aus. Die Täter seien mit hoher krimineller Energie vorgegangen, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Jetzt fehle der Blitzer bei der Verkehrsüberwachung bis ein neuer angeschafft werden könne. Für die Ermittlungen werden unter anderem die Daten einer Überwachungskamera ausgewertet.