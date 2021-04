Die Polizei kündigt für die kommenden Tage Geschwindigkeitskontrollen auf der A8 bei Leipheim (Kreis Günzburg) an. An der dort eingerichteten Baustelle gilt wegen verengter Fahrspuren Tempo 80. Weil sich viele Autofahrer nicht daran hielten, sei es bereits zu Unfällen gekommen, so die Polizei. Deshalb werde man in nächster Zeit mit dem sogenannten Blitzeranhänger, einem mobilen Blitzer, rund um die Uhr messen.