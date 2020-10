per Mail teilen

An der B10 sind zwischen Neu-Ulm und Nersingen sind am Mittwoch drei Blindgänger entschärft worden. Es handelte sich um amerikanische Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B10 wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Fliegerbomben entschärft.