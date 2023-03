Diebe haben am Sonntag erneut ein blaues Schaf von einem Firmengelände in Nördlingen gestohlen. Eigentlich stehen die Glasfasertiere für ein freundliches Miteinander.

Die blauen Schafe sind Teil eines Kunstprojekts für ein freundliches Miteinander. Immer wieder werden Exemplare gestohlen, zuletzt am Sonntag von einem Firmengelände in Nördlingen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden im Gewerbegebiet Ost in Nördlingen in der Vergangenheit bereits zwei weitere dieser Schafe gestohlen.

Diebstahl während Gewerbeschau in Nördlingen

Auf einer Wiese vor der betroffenen Firma in Nördlingen hatten laut Bericht zuletzt noch fünf lebensgroße blaue Schafe gestanden. Sie waren mit Sendern ausgestattet, weil davor schon zwei Exemplare gestohlen worden waren.

Daher weiß die Polizei nach eigenen Angaben, dass die Diebe am Sonntag gegen 11 Uhr während eines Gewerbestraßenfestes auf dem Gelände gewesen sein müssen.

Der Sender an dem Glasfaserschaf hatte tatsächlich auch angeschlagen. Allerdings bemerkten das die Diebe und entfernten den Sender von ihrem Beutegut. Das gestohlene Schaf hat einen Wert von 250 Euro.

"Blaue Friedensherde" in vielen Städten unterwegs

Die blauen Schafe sind Teil eines Projektes des Künstlers Rainer Bonk. Nach dessen Darstellung stehen die blauen Schafe für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Sie sollen Denkanstöße geben und auf das Verbindende hinweisen, heißt es auf der Webseite dazu.