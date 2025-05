per Mail teilen

Es ist die größte Baustelle in Ulm, quer durch die Stadt - die Erneuerung der B10. Bis zur Landesgartenschau 2030 soll alles fertig sein. Im Einsatz: Ein Kran, der so groß ist wie das Münster.

Wenn alles klappt, ist die Hauptverkehrsader durch Ulm zur Landesgartenschau 2030 nicht mehr wiederzuerkennen. Grüner soll es rund um die B10 werden, einen neuen Tunnel und eine neue Brücke soll sie bekommen. Doch damit das gelingen kann, bekommt sogar das Ulmer Münster Konkurrenz.

B10-Baustelle: Neubau der Wallstraßenbrücke in Ulm dauert vier Jahre

Von Januar 2026 bis Ende 2029 soll die marode Wallstraßenbrücke ersetzt werden. Ab Mitte Februar 2026 ist dafür ein gigantischer Kran im Einsatz, um den westlichen Teil der Brücke abzutragen. Mit 160 Metern ist der Kran auf Augenhöhe mit dem 161 Meter hohen Ulmer Münster.

Der Vorgang ist aufwändig: Mehrere hundert Lkw-Fahrten und 14 Tage braucht es, um die einzelnen Teile des Riesen in die Blaubeurer Straße zu bringen und zum fertigen Hebezeug zu verbinden. Um die Brücke, die über die Bahnschienen in der Nähe des Hauptbahnhofs verläuft, zu stützen, sind außerdem viele Gerüste notwendig. 50 Menschen sind allein mit deren Aufbau beschäftigt.

So könnte der Kran auf der B10-Baustelle in Ulm aussehen (Visualisierung der Stadt Ulm Projektteam B10). Außerdem links im Bild: Ein Gerüst unter der Brücke, das den Ostteil stützen soll, wenn im Februar 2026 der Westteil der Wallstraßenbrücke abgebrochen wird. Stadt Ulm Projektteam B10

Kran statt Sprengung

Wie ein Sprecher der Stadt Ulm mitteilte, ist der große Kran notwendig, weil die Brücke über die Gleise führt. Eine Sprengung der B10-Brücke komme daher nicht infrage. Im Boden rund um die Wallstraßenbrücke werden außerdem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Drei Verdachtsfälle habe es bereits gegeben. Sie haben sich als ungefährlich entpuppt.

Jetzt wolle man mit einer Seilsäge einzelne Stücke aus der Brücke schneiden. Der Kran soll die Brückenteile dann vorsichtig auf einen Parkplatz hieven. Dort sollen sie weiter zerlegt und abtransportiert werden. Während dieser Zeit wird der Bahnverkehr unterbrochen. Nur acht Wochen haben die Arbeiter Zeit für den Abbruch. Um das zu schaffen, werden sie - außer sonntags - im 24-Stunden-Betrieb arbeiten.

Den Betonbruch der alten Brücke will die Stadt aufbereiten und in der Baustelle wiederverwenden. Im Vorfeld war das Brückenmaterial auf Schadstoffe wie Asbest geprüft worden - typisch für Betonbauten der 60er Jahre. Bei der Wallstraßenbrücke ist das nicht der Fall.

Die B10 durch Ulm Die Brücke über das Blaubeurer Tor gehört zur B10, die das Stadtgebiet von Ulm durchquert. Hier sind auch viele Reisende unterwegs, die zum Beispiel von Stuttgart aus in Richtung Österreich fahren und durch Ulm abkürzen, anstatt den Umweg über das Autobahnkreuz Ulm-Elchingen zu nehmen.

B10 bei Wallstraßenbrücke Richtung Süden ab 29. November gesperrt

Schon vor Beginn der Abrissarbeiten, ab 29. November 2025, wird die B10 von Dornstadt in Richtung Süden gesperrt. Während der Bauzeit soll der Verkehr auf zwei Spuren nur noch in Fahrtrichtung Norden fließen. Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, sollen dann auf den Berliner Ring und die Stuttgarter Straße ausweichen.

Unmittelbar nach Abbruch der Wallstraßenbrücke soll bis April 2026 auch die Brücke über dem Blaubeurer Tor abgetragen werden. Die Herausforderung dort: Das historische Fort soll nicht beschädigt werden. Auch dort soll die Brücke in Einzelteile zersägt und mit einem Kran abtransportiert werden.