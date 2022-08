Neu-Ulm: Verdacht von Blaualgen im Ludwigsfelder Baggersee

per Mail teilen

Das Seeufer des Ludwigsfelder Baggersees ist am Freitag erneut überprüft worden. Nun besteht der Verdacht, dass der See von Blaualgen befallen ist. Vorerst soll man dort nicht baden.

Am Badesee im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld stehen inzwischen Warnschilder, teilte das Landratsamt mit. Der Verdacht auf Blaualgenbefall sei am Freitag bei der Inspektion des Gewässers festgestellt worden. Am Ludwigsfelder Baggersee wurden Proben genommen, die nun im Labor ausgewertet werden.

Verdacht von Befall mit Blaualgen: Im Ludwigsfelder Baggersee (Kreis Neu-Ulm) soll vorerst nicht mehr gebadet werden. z-media Ralf Zwiebler

Ludwigsfelder Badesee ist nicht gesperrt

Der See ist zwar nicht gesperrt, allerdings könnte Baden oder Schwimmen im See Folgen haben, denn Blaualgen produzieren eine Reihe von giftigen Stoffen. Sie können Hautreizungen, Übelkeit, Durchfall und Atemprobleme verursachen, vor allem, wenn Badegäste das Wasser schlucken. Besonders Kinder sollten dem Wasser fernbleiben. Für Haustiere können Blaualgen lebensgefährlich sein, so die Behörde.

Laut Landratsamt wird die Wasserqualität aller Badeseen im Kreis Neu-Ulm regelmäßig kontrolliert. Noch Mitte August hatte der Ludwigsfelder Baggersee eine einwandfreie Badegewässer-Qualität, so die Mitteilung. Aufgrund des Blaualgenverdachts wird nun eine weitere Probe entnommen.

Blaualgen vermehren sich stark bei hohen Lufttemperaturen

Blaualgen sind Bakterien, die fast in allen Gewässern vorkommen und bei normaler Konzentration ungefährlich sind. Wenn sie sich stark vermehren, können sie jedoch gefährlich werden. Und sie vermehren sich insbesondere bei hohen Lufttemperaturen.