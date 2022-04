Hubschraubereinsatz gegen Eichenprozessionsspinner

Der Forstbezirk Ulmer Alb wird in dem Waldgebiet Englenghäu an der A7 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) ein Schädlingsbekämpfungsmittel gegen die Larven des Eichenprozessionsspinners einsetzen. So sollen gefährdete Eichenbestände geschützt werden. Mit einem Hubschrauber soll das Biozid je nach Witterung Ende April bis Anfang Mai versprüht werden. Dafür werden das beliebte Wald- und Wandergebiet und zeitweise auch die A7 gesperrt. Die Eichen in dem Waldgebiet waren in den vergangenen Jahren wieder von den Raupen des Eichenprozessionsspinners, einem Nachtfalter, kahlgefressen worden. Damit die Bäume nicht absterben, haben Forstexperten aus Freiburg die Maßnahme empfohlen. Beim Menschen verursachen die Brennhaare der Raupe schmerzhafte Reizungen, Ausschläge oder allergische Reaktionen.