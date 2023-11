FV Asch-Sonderbuch: Warum ein Fußballverein zur Bildungsmesse einlädt

Bildungsmessen gibt es viele. Eine Bildungsmesse wie in Blaubeuren am Freitagnachmittag dürfte es bundesweit nicht so viele geben: Sie wird organisiert vom lokalen Fußballverein.

Es gibt große Bildungsmessen wie in Aalen, Heidenheim und Ulm. Und es gibt eine in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis, die der örtliche Fußballverein Asch-Sonderbuch inzwischen zum zweiten Mal für Mitglieder und Sponsoren veranstaltet hat. Denn junge Leute brauchen Perspektiven und Unterstützung, sagt Vereinsvorstand Bernd Schlumpberger. Der Fußballverein will da seine Möglichkeiten nutzen. Immerhin hat der Verein etwa 1.000 Mitglieder. Dabei haben Asch und Sonderbuch zusammen nur rund 2.000 Einwohner. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch wichtige Dinge fürs Leben mitgeben." Bildungsmesse des FV Asch-Sonderbuch bietet Orientierung Freitagnachmittag: Im Tagungszentrum Blaubeuren werden Nägel geklopft. An einem anderen Stand gibt es Muffins, die man selber verzieren kann. Dass es diesmal nicht um Fußball geht, sondern vor allem darum, wie man eine Ausbildung findet, sehen viele junge Leute als gute Gelegenheit. Auch Nadine und Isabel sind bei der Bildungsmesse ihres Vereins dabei. Sie wissen noch nicht genau, was sie später mal beruflich machen wollen. Vielleicht was mit Tieren? Oder lieber Krankenschwester oder doch Grafikdesign? Bei uns ist es wie eine große Familie...Und da gibt es immer auch Lösungen für dein Leben, nicht nur im sportlichen Bereich." Vorstand Schlumpberger kennt diese Unsicherheiten bei Jugendlichen. Er hat selbst drei Söhne. Zur jetzigen Bildungsmesse sind rund 300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gekommen, sagte er. Und die beiden Podiumsdiskussionen, die er bei der Veranstaltung moderiert hat, waren auch gut besucht. Themen wie "Stärken, Spaß und Leidenschaft. Wie finde ich heraus, welcher Beruf zu mir passt?" oder "Erfolg ist keine Glückssache" geben jungen Menschen Anregungen. Fußballverein bereitet weitere Bildungsmesse vor Manche Jugendliche haben noch kein konkretes Ziel, sie schlendern bei der Messe im Blaubeurer Tagungszentrum von Stand zu Stand. Bei anderen sind die Eltern dabei. Sie spielen bei der Berufswahl eine große Rolle. Man könne allerdings nur Anstöße geben, sagt eine Mutter. Über ihre Zukunft entscheiden, auch über ihre berufliche, müssten die Jugendlichen schon selber. 32 Firmen waren am Freitag bei der Bildungsmesse des FV Asch-Sonderbuch. Bei der Messe-Premiere im vorigen Jahr, waren es 20. Und der Termin für die Messe im Jahr 2024 ist schon notiert: Sie soll wieder Ende November stattfinden.