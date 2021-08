Gewitter und Starkregen hat am Mittwochabend die Stadt Schwäbisch Gmünd an vielen Stellen in eine Seenlandschaft verwandelt.

In Schwäbisch Gmünd sind auch noch am Donnerstag Unterführungen nach dem schweren Unwetter vom Vorabend gesperrt. onw-images Das Wasser ist größtenteils abgelaufen, aber der Schlamm ist liegengeblieben. Mit Baggern und Lastwagen wird aufgeräumt. onw-images Massen von Schlamm müssen auch im Einkaufszentrum nahe des Taubentals beseitigt werden. onw-images Ein Hagelschlag hat am Mittwochabend Abtsgmünd und Schechingen im Ostalbkreis getroffen. privat Schlimmer als im Winter: In Schechingen im Ostalb musste ein Radlader die zentimeterhohe Hagelschicht von den Straßen räumen. privat Kein Durchkommen mehr auf der L1080 bei Abtsgmünd privat Ein Auto versinkt in der Pfitzer-Unterführung. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. onw-images In überfluteten Unterführungen sind auch die Einsatzkräfte machtlos. onw-images Das THW war mit starken Pumpen im Einsatz. onw-images Schlimme Erinnerungen werden wach: Bei einem Unwetter im Mai 2016 kamen zwei Menschen in der Taubentalunterführung ums Leben. onw-images Vorfahrt beim Abbiegen - das gilt hier höchstens noch für Boote. onw-images Im Einkaufszentrum im Taubental wurde das Untergeschoss geflutet. onw-images Der Wetzgauer Bach hat Wassermassen aus dem Taubental mitgebracht, so dass diese Parkflächen vor Einkaufsmärkten überflutet wurden. onw-images Polizei und Ortspolizei sperrten vollgelaufene Unterführungen und überschwemmte Straßen. onw-images Die Feuerwehr konnte laut Kreisbrandmeister Otto Feil etliche Einsatzstellen gar nicht anfahren, weil Unterführungen gesperrt waren. onw-images Straßen wurden aufgerissen - die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. onw-images Die Wassermassen haben auch Schlamm und Baumteile mitgeschwemmt. onw-images Die Fußgängerunterführung am Bahnhof ist geflutet. Der Bahnverkehr ist aber nicht betroffen. onw-images Auch die Unterführung in Richtung Schießtal und Lindach stand unter Wasser. onw-images