Vor zehn Jahren meldete Schlecker Insolvenz an

Schlecker meldete am 23. Januar 2012 beim Amtsgericht Ulm Insolvenz an. Unternehmer Anton Schlecker gibt am 30. Januar 2012 die erste Pressekonferenz seit über 20 Jahren. Der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, hier neben Meike Schlecker, tritt erstmals öffentlich auf.

dpa Bildfunk Stefan Puchner