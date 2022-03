Friedensdemonstration in Mutlangen 1983

per Mail teilen

"Gemeinsam gegen Atomraketen" ist am 20.08.1983 auf einem Transparent im Friedenscamp in Mutlangen zu lesen.

Luftbild einer Menschenkette auf der B10 zwischen Plochingen und Ulm am 22. Oktober 1983. Auf einer Stecke von 108 Kilometern Länge von Stuttgart nach Neu-Ulm reichten sich 220.000 Menschen aus Protest gegen die Stationierung von neuen US-amerikanischen Mittelstreckenraketen die Hände.

Der Schriftsteller Heinrich Böll und seine Frau Annemarie sind unter den Demonstranten, die das US-Militärdepot in Mutlangen am 1. September 1983 blockieren.

Demonstrierende mit einem auf dem Boden ausgebreitetem Transparent sitzen am 1.9.1983 in Mutlangen vor einer der Zufahrten zum Depot.

Der Protest 1983 in Mutlangen (Ostalbkreis) steht heute noch symbolisch für die Friedensbewegung der Achtziger. 150 Prominente, darunter auch der Nobelpreisträger Heinrich Böll, blockierten mit einem Sitzstreik die Zufahrten zum Depot der US Armee, in dem US-Mittelstreckenraketen gelagert wurden. Hunderttausende formten eine Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm, um gegen die Umsetzung des Nato-Doppelbeschlusses und damit die Stationierung von Pershing-II-Waffensystemen auf der Mutlanger Heide zu demonstrieren.