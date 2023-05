Ein Blick in die Vergangenheit: Zu Beginn studierten in Aalen nur 32 Personen. Mittlerweile zählt die Hochschule Aalen über 5000 Studierende und ist eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Deutschland.

In diesen barackenähnlichen Provisorien fanden 1963 die ersten Vorlesungen statt. Mit nur 32 Studierenden. Quelle: Hochschule Aalen Stadtarchiv Aalen, Hochschule Aalen Bereits in den 60er Jahren legt die Hochschule ihren Fokus auf Forschung. Die Experimente scheinen bei den Studierenden Anklang gefunden zu haben. Quelle: Hochschule Aalen Hochschule Aalen Streik oder kein Streik? Am Ende entschieden sie die Studierenden für einen Streik. Quelle: Stadtarchiv Aalen Stadtarchiv Aalen Streik oder kein Streik? Am Ende entschieden sie die Studierenden für einen Streik. Quelle: Stadtarchiv Aalen Stadtarchiv Aalen Studierende beim Umzug in das neue Hochschulgebäude. Quelle: Stadtarchiv Aalen Stadtarchiv Aalen Warten auf das Mittagessen: Im neuen Hochschulgebäude gab es endlich eine eigene Mensa. Quelle: Stadtarchiv Aalen Stadtarchiv Aalen Studentenleben in den 60er Jahren: Feiern gehörte damals wie heute dazu. Quelle: Hochschule Aalen Hochschule Aalen Luftaufnahme des neuen Hauptgebäudes an der Beethovenstraße. Quelle: Hochschule Aalen Hochschule Aalen Die Kurbelwelle als Symbol für technische Studiengänge vor der Aula der Hochschule. Quelle: Stadtarchiv Aalen Stadtarchiv Aalen Volle Sitzreihen im Vorlesungssaal: Viele Studentinnen gab es an der Hochschule damals nicht. Heute sind rund 1/3 der Studierenden weiblich. Quelle: Hochschule Aalen Hochschule Aalen