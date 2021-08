Der Eingang liegt am Rande des Bahnhofsgeländes in Giengen an der Brenz. Häufig werden dort Güterzüge "geparkt".

Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Dienstag drei Kanalarbeiter in Giengen an der Brenz: Die 24 bis 40 Jahre alten Männer hatten in einem Abwasserschacht nahe der Brenzbahn gearbeitet. Durch den starken Regen stieg das Wasser in dem Schacht so schnell an, dass sie nicht mehr rechtzeitig herauskamen. Sie wurden 300 Meter lang durch den Kanal gespült und kamen mit leichten Verletzungen am Ufer der Brenz wieder zu Tage.