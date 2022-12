Februar: Ein Feuer zerstört die Wentalhalle in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim). Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät. Der Schaden geht in die Millionen. Viele Vereine in der Region zeigen sich solidarisch und bieten Steinheim ihre Sportstätten für Übungseinheiten an.

