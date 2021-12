Am 17.12.1944 versank Ulm in Schutt und Asche. Der Feuerschein der brennenden Stadt war mehr als hundert Kilometer weit zu sehen. Die Bombardierung am 3. Advent veränderte das Stadtbild für immer.

Das Schwörhaus auf dem Ulmer Weinhof brannte in der Bombennacht des 17. Dezember 1944 aus Pressestelle Stadtarchiv Ulm Da sind die Trümmer schon beiseite geräumt: Die Hirschstraße in Ulm Pressestelle Stadtarchiv Ulm Nach der Bombardierung waren mehr als 80 Prozent der Innenstadt zerstört - auch viele Häuser am Münsterplatz Pressestelle Stadtarchiv Ulm Der Weinhofberg in Trümmern - heute stehen hier unter anderem das restaurierte Schwörhaus mit dem Stadtarchiv und die neue Synagoge Pressestelle Stadtarchiv Ulm Eine Stadt in Trümmern - mehr als 700 Menschen starben bei dem Angriff am 17. Dezember 1944, die Innenstadt war fast vollkommen zerstört Pressestelle Stadtarchiv Ulm Durch die vielen Bomben enstand ein Feuersturm, der viele der mittelalterlichen Gebäude in Ulm zerstörte Pressestelle Stadtarchiv Ulm Eine brennende Stadt: Nach dem Angriff waren geschätzt 20.000 Menschen obdachlos Pressestelle Stadtarchiv Ulm Irgendwie Überleben in einer zerstörten Stadt - Ulmerinnen und Ulmer holen Wasser Pressestelle Stadtarchiv Ulm Trauerfeier: Mehr als 700 Menschen starben bei dem Bombenangriff am 3. Advent 1944, über 600 wurden verletzt Pressestelle Stadtarchiv Ulm Wie ein Wunder ragte es nach dem Angriff aus den Trümmern: der Blick auf das laut Behörden nur "mittelschwer beschädigte" Ulmer Münster Pressestelle Stadtarchiv Ulm