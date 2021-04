per Mail teilen

Der Ulmer Bau-Chemie-Spezialist Uzin Utz hat trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Geschäftsjahr bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Beide Werte erreichten den höchsten Stand der Firmengeschichte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Unternehmen profitierte zudem im Jahr 2020 von der guten Lage in der Baubranche. Es habe keine Einschränkungen gegeben, so der Finanzvorstand. Geholfen hätten auch die gesunkenen Kosten durch den Wegfall von Reisen und Messen. Der Umsatz des Spezialisten für Bodenbeläge stieg um drei Prozent auf rund 380 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern betrug fast 30 Millionen Euro, das sind rund neun Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Sorgen machen Uzin Utz vor allem die steigenden Rohstoffpreise. Das Unternehmen geht für 2021 von leicht sinkenden Erträgen aus. Die Zahl der Beschäftigten blieb im vergangenen Jahr mit rund 1.350 konstant.