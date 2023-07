Die Veranstalter des Ulmer Zelts sind zufrieden: Die Besucherzahl insgesamt liege wieder auf Vor-Corona-Niveau. Die Ticketverkäufe könnten zwar besser sein, gingen aber bergauf.

"Es war eine tolle Spielzeit, tolles Wetter, was zu vielen Besuchern im Biergarten und beim Rahmenprogramm geführt hat." So bilanziert Adrian Büsselmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Ulmer Zelt, die diesjährige Spielzeit. 85.000 Menschen sind schätzungsweise insgesamt beim Ulmer Zelt gewesen, heißt es in einer ersten Bilanz. Die Ticketverkäufe hinken zwar noch hinterher, doch auch hier geht der Trend wieder bergauf.

Bilanz: Ticketverkauf ähnlich wie letztes Jahr - und doch besser

Was sich aus den Zahlen zum Ticketverkauf nicht sofort ersehen lässt, wird mit einer Erklärung deutlich: Für die 35 Abendveranstaltungen sind dieses Jahr 16.600 Tickets verkauft worden, vergangenes Jahr waren es nur 100 weniger, also fast dieselbe Zahl. Allerdings, so erklärt Adrian Büsselmann, habe es dieses Jahr auch zwei Veranstaltungen weniger gegeben. Es waren also grundsätzlich weniger Tickets im Verkauf. Zudem seien beispielsweise sieben der neun ausverkauften Veranstaltungen bestuhlt gewesen, das heißt, es gab nur 600 Tickets zu kaufen, ohne Stühle passen rund 1.100 Menschen ins Zelt. So gesehen seien die 16.600 verkauften Tickets ein Trend nach oben.

Kaufverhalten der Besucherinnen und Besucher hat sich geändert

Vom Rekordjahr 2019 sind die Ticketverkäufe jedenfalls noch ein Stück entfernt. Damals waren 22.000 Tickets verkauft worden: "Absoluter Rekord - damals war das Wetter auch ähnlich toll wie jetzt", so Büsselmann. Und noch eine Sache habe sich auffallend verändert zu 2019: "Es ist sehr spontan geworden, viele kaufen an der Abendkasse, vor Corona gab es teils gar keine Abendkasse." Die Menschen würden weniger geplant in die Veranstaltungen kommen, dass Tickets zwei Monate im Voraus gekauft würden, das habe deutlich nachgelassen.

Biergarten im Ulmer Zelt gleicht Programm-Minus wohl aus

Die Zahl der Besucherinnnen und Besucher wird von den Veranstaltern auf 85.000 geschätzt. Hier sind alle Veranstaltungen mit einberechnet: Abendprogramm, Biergarten und kostenloses Kinder- und Rahmenprogramm. Vor allem das gute Wetter habe dazu beigetragen, dass der Biergarten gut besucht war. Die Einnahmen hieraus würden voraussichtlich auch das Minus aus dem Programm ausgleichen.

Nächste Spielzeit steht fest

Wie im vergangenen Jahr, gehe man von einer schwarzen Null aus, so Büsselmann. Genau sagen könne er es noch nicht, schließlich seien noch nicht alle Rechnungen da. Die Zahlen stünden erst im Oktober fest. Was jetzt schon feststeht ist das Datum für das Ulmer Zelt im kommenden Jahr: Die 36. Spielzeit ist vom 22. Mai bis zum 6. Juli 2024.