Der Zigarettenschmuggel aus Osteuropa boomt: Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der vom Ulmer Zoll sichergestellten Zigaretten mehr als verdoppelt.

Auch das bloße Auge wird eingesetzt auf der Suche nach Verstecken in Kleintransportern. Im vergangenen Jahr wurden so fast 600.000 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Hauptzollamt Ulm

"Was wir in den letzten Monaten verstärkt sehen, sind Kleintransporter aus Osteuropa, die tausende Zigaretten versteckt unter Gepäck und verbaut hinter der Seitenverkleidung, nach und durch Deutschland bringen", sagt der Leiter des Hauptzollamts Ulm, Rainer Bühler.

Allein 20 dieser Zigarettenschmuggel-Transporte sind den Zöllnern bei Routinekontrollen auf den Autobahnen rund um Ulm in den letzten Monaten ins Netz gegangen. Im vergangenen Jahr hat der Ulmer Zoll dort fast 600.000 Zigaretten sichergestellt. Im Jahr davor waren es knapp 270.000. Dass der Zigarettenschmuggel so zunimmt, könnte unter anderem mit der Erhöhung der Zigarettensteuer in Deutschland zusammenhängen, vermuten die Beamten. Dem begegne man mit verstärkten Kontrollen, bei denen auch Röntgengeräte und Tabakspürhunde eingesetzt werden.

Der Zoll sieht (fast) alles: Mit Einsatz von Röntgengeräten haben die Beamten jede Menge Schmuggelware entdeckt. Hauptzollamt Ulm

Neben Zigaretten fanden die Zöllner 2021 zehn Kilogramm Rauschgift, 50 illegale Waffen und Waffenteile, außerdem gefälschte Markenartikel und illegale Arzneimittel. Außerdem kontrollierten die Fahnder auch in Sachen Schwarzarbeit auf Baustellen und in der Logistikbranche. Es gebe verstärkt illegale Beschäftigung, gut 230 Fälle hat der Ulmer Zoll vergangenes Jahr entdeckt.