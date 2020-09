Die Freibäder in der Region rechnen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen mit Millionen-Verlusten. Gründe sind die kurze Saison, beschränkte Besucherzahlen und höhere Ausgaben für Hygienemaßnahmen. Ins größte Freibad der Region, dem Waldfreibad in Heidenheim, kamen in der gesamten Saison so viele Badegäste wie im vergangenen Jahr an drei Tagen, nämlich 38.000, so ein Sprecher der Stadt. Wegen Corona durften nur maximal 1.000 Besucher ins Bad, 2019 kamen täglich bis zu 13.000. Im Bergbad in Giengen an der Brenz liegen die Verluste bei rund 125.000 Euro, in Westhausen im Ostalbkreis rechnet man mit einem Minus von bis zu 100.000 Euro. Zu Buche schlagen auch höhere Kosten für zusätzliches Personal und Desinfektion. Im Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd wurden allein 60.000 Euro in ein Online-Kassen-System investiert.