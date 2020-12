Nach Kontrollen der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen hat das Polizeipräsidium Aalen am Sonntag eine positive Bilanz gezogen. Die Mehrheit halte sich daran. Einige Verstöße gab es aber auch.

In der Nacht auf Samstag waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen vor allem junge Erwachsene unterwegs, die sich in Imbissläden oder Schnellrestaurants mit Essen versorgt hätten. Das ist allerdings in der Zeit von 20 Uhr abends bis fünf Uhr morgens kein triftiger Grund mehr, um die Wohnung zu verlassen.

Das Polizeipräsidium Aalen hat nur wenige Verstöße gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen festgestellt

Ein Fünftel hat keinen triftigen Grund

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren im Bereich des Polizeipräsidium Aalen 20 Streifen an mehr als zehn Orten im Einsatz. Insgesamt wurden 500 Fahrzeuge und 700 Menschen kontrolliert. Die meisten der kontrollierten Personen waren auf dem Weg zur Arbeit. Knapp ein Fünftel war jedoch ohne triftigen Grund unterwegs. Viele gaben an, die Ausgangsbeschränkungen noch nicht so genau zu kennen und zeigten sich einsichtig. Die Polizei sah von Anzeigen ab.