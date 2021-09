Polizeikontrollen vor Bikertreffen

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West kontrolliert am Freitag an der A8 bei Leipheim (Kreis Günzburg) verstärkt Motorradfahrer. Hintergrund ist ein Bikertreffen am Faaker See in Österreich. Aus ganz Europa werden Motorradfahrer zur Bike-Week in Kärnten erwartet, viele reisen über die A8 an. Die Polizei führt auf der Autobahn und im Bereich der Tank- und Raststätte Leipheim Schwerpunktkontrollen durch. So werden laut einem Polizeisprecher Motorradfahrerinnen und -fahrer beispielsweise auf Alkohol und Drogen überprüft. Ihre Maschinen werden einer technischen Kontrolle unterzogen, außerdem werden Dokumente wie Kurzzeitzulassungen unter die Lupe genommen. Aber auch andere Fahrzeuge werde die Polizei bei Auffälligkeiten überprüfen, hieß es weiter.