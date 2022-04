1.000 Mountainbike-Fahrer am Rosenstein

In Heubach im Ostalbkreis hat am Samstagmorgen das Mountainbike-Festival Bike-the-rock begonnen. Zwei Tage lang treffen sich rund 1.000 Mountainbike-Fahrer und -Fahrerinnen aus aller Welt am Rosenstein. Profis und Amateure nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil. Unter anderem stehen die Deutschen Meisterschaften am Pump Track auf dem Programm. Der Marathon-Wettbewerb über 60 Kilometer und 1.600 Höhenmeter wurde bereits am Samstagvormittag entschieden. Schnellster war Uwe Hardter von der TSG Münsingen in zwei Stunden, 20 Minuten und 42 Sekunden.