Die Zentral-Bibliothek in UIm eröffnet am Dienstagvormittag eine "Bibliothek der digitalen Dinge". Nutzer können Geräte wie Laptops, Tablets, Beamer, Blu-Ray-Player oder eine Playstadion zum Spielen bis hin zum E-Book-Reader ausleihen - ohne zusätzliche Gebühr. Ausleihe und Rückgabe erfolgen vollautomatisch: An einem Medienschrank können Besucher ihren Bibliotheksausweis scannen, das entsprechende Gerät auswählen und über eine sich öffnende Tür entnehmen. Die Ausleihfrist beträgt zwei Wochen.