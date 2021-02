Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat Hilfe für von Bibern geplagte Orte in Aussicht gestellt. Laut Hauk kann eine Bejagung unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden.

Am Rande der Wertholzversteigerung am Mittwoch in Bopfingen im Ostalbkreis fand der Minister klare Worte: Man habe sich auf Landesregierungsebene darauf verständigt, beim Thema Biber nach bayerischem Modell zu verfahren. Das würde bedeuten, dass die unter Naturschutz stehenden Tiere bejagt werden dürfen, wenn durch sie Gefahren oder Schäden an kommunalen Einrichtungen oder Bauwerken drohen.

Bejagung in besonders betroffenen Gebieten

Dies gelte vor allem in stark betroffenen Gebieten im Donau-Einzugsgebiet wie Kirchheim oder Bopfingen im Ostalbkreis. Hauk betonte, mancherorts brauche es das Regulativ der Bejagung.

Hauptwasserkanal droht durchzubrechen

Wie der Bopfinger Bürgermeister Gunter Bühler im Januar dem SWR sagte, gebe es in der Stadt seit Jahren erhebliche Probleme mit bis zu 80 Bibern. Der von den Nagern unterhöhlte Hauptwasserkanal drohe durchzubrechen. Das wäre eine Havarie mit riesigen Umweltschäden. Durch den Dammbau der Biber funktioniere bei einem Sägewerk auch die Entwässerung nicht mehr. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte als Lösung vorgeschlagen, die Eger auf einer Länge von rund zwei Kilometern zu verlegen. Die Stadt lehnte diesen Vorschlag als unverhältnismäßig ab.