Ein Mann und eine Frau, beide aus dem Irak, haben in ihrer Heimat Gewalt erfahren. Am Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm bekommen sie Hilfe. Wir haben sie getroffen.

Vor 30 Jahren wurde das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm (BFU) als erstes seiner Art in Baden-Württemberg gegründet. Rund 3.000 Menschen sind seither dort behandelt worden. Darunter sind auch zwei Menschen aus dem Irak, eine 31-jährige Jesidin und ein 29 Jahre alter Mann, der der sunnitischen Glaubensrichtung angehört.



Folteropfer: "Ich bin nur einer, es gibt tausende im Irak"

Der 29-Jährige schaut in seine verschränkten Hände, es fällt ihm schwer, seine Geschichte zu erzählen. Ali, so wollen wir ihn zu seinem Schutz und dem seiner Familie nennen, ist derzeit in der Einrichtung in Ulm in Behandlung. Seine Psychotherapie hat erst begonnen. Dennoch ist es ihm wichtig, seine Geschichte zu erzählen. "Ich bin nur einer, aber es gibt hunderte oder gar tausende im Irak, denen passiert das auch."

Im Januar 2017 hämmerten Soldaten morgens um 4 Uhr an die Wohnungstür der Familie. Sie schlugen den damals 18-Jährigen mit Gewehren, verbanden ihm die Augen und brachten ihn in ein Gefängnis, erzählt er. Warum, das sagen sie ihm nicht. Ali wird gefoltert. Mit Stöcken wird er geschlagen, mit Strom an allen Körperteilen gefoltert. Oft wird er auf einer Liege festgebunden und ihm eine Tüte über den Kopf gezogen, oder er muss tagelang in eine Zelle, in der er nur stehen kann. Er erzählt von noch mehr Folter und Gewalt, die er erleiden musste, aber, wie er sagt, zusammenfasst, weil er es selbst sonst nicht aushält.

Der 29-jährige Iraker ist eines der Opfer von Folter und Gewalt, die am BFU behandelt werden. Er erzählt seine Geschichte, um auf das Schicksal tausender Menschen im Irak aufmerksam zu machen, die unschuldig gefangen gehalten und gefoltert werden. SWR

Flucht vor erneuter Verhaftung

Immer wieder stellt er die Frage: "Was war mein Fehler? Was habe ich getan?" Irgendwann antworten ihm die Soldaten: "Du hast nichts gemacht, aber wir wollen die Sunniten hier im Irak vernichten." Ein Jahr und zehn Monate ist er im Gefängnis. Seine Familie weiß nicht, ob er tot ist oder lebendig. Nach einigen Monaten schickt ein hoher Soldat ein Bild des gemarterten Jungen an die Familie. Und, so erzählt Ali, sie lassen ihn seine Fingerabdrücke auf ein weißes Blatt Papier drücken. Darauf steht später ein Geständnis. Die Taten jedoch sollen zu einer Zeit passiert sein, als er mit seiner Mutter in Mekka war. Er wird schließlich freigelassen.

Doch wenige Tage später kommen sie wieder, um ihn zu holen. Er kann flüchten und mit Hilfe von Schleusern schafft er es in die Türkei. Vier Jahre ist er unterwegs, bis er es nach Deutschland schafft. Aber auch auf der Flucht wird er misshandelt.

Behandlung am BFU: "Es ist wie eine Familie für mich"

Seit drei Jahren lebt Ali jetzt im Kreis Biberach. Der Ort ist sein "Zuhause" geworden, erzählt er. Er fühle sich dort wohl. Seit Kurzem ist er am Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm in Therapie. Schon davor bekam er eine psychosoziale Betreuung durch das BFU.

Das BFU hat mir sehr geholfen, es ist wie eine Familie für mich.

Derzeit wartet er auf die Antwort des zuständigen Ministeriums, ob er in Deutschland bleiben darf. Das Warten auf die Entscheidung sei sehr belastend für ihn, erklärt er. Er erzählt seine Geschichte, weil er hofft, von der Politik gehört zu werden, von der deutschen und der amerikanischen, damit sich etwas in seinem Heimatland ändert - dass es eine Lösung gibt für den Irak und die Menschen, die dort leben.

Im Irak leben überwiegend Muslime. Die Mehrheit sind Schiiten, gefolgt von den Sunniten. Christen, Jesiden und andere Religionen bilden eine Minderheit. Von 1979 bis 2003 wurde das Land von Saddam Hussein diktatorisch regiert. Ab 2014 wurden Teile des Iraks von der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) besetzt. Seit 2017 gilt der IS als in der Fläche besiegt. Laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist "nach einer von Gewalt geprägten Zeit [..] die Sicherheitslage in Irak inzwischen vergleichsweise stabil".

Das BFU wurde vor 30 Jahren gegründet

Das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm bietet traumatisierten Geflüchteten Psychotherapie sowie psychosoziale Beratung und Begleitung an. Noémi Földes-Cappellotto leitet seit Januar das Zentrum, hier arbeiten mehr als 60 Menschen, darunter Dolmetscher für 27 Sprachen.

Noémi Földes-Cappellotto ist seit Januar die Leiterin des Behandlungszentrums für Folteropfer Ulm. SWR

Vergangenes Jahr kamen 260 Menschen, seit der Gründung wurden fast 3.000 Opfer von Gewalt und Folter hier behandelt. Sie waren teils schwer traumatisiert und doch konnte das BFU vielen helfen, wie Földes-Cappellotto erzählt. "Sie werden geheilt, oder beziehungsweise, wie man das in der Psychologie nennt, sie können symptomfrei leben oder beschwerdefrei leben."

Ein angstfreies Leben dank BFU

Ali steht am Anfang seiner Therapie. Dagegen hat die 31-jährige Jesidin Nashe - auch das ist nicht ihr echter Name - die Behandlung am BFU schon abgeschlossen. Ihre Albträume und schlaflosen Nächte seien durch die Gesprächstherapie selten geworden, erzählt sie. Die ständige Angst sei weg. "Vor der Therapie habe ich versucht, allein - ohne Arzt - klarzukommen. Aber das habe ich nicht geschafft. Nach diesen drei Jahren in der Behandlung geht es mir tatsächlich viel besser."

Jesidin wurde vom IS verschleppt und verkauft

2014 lebt Nashe mit ihrer Familie im Nord-Irak. Sie ist 19 Jahre alt, als der IS kommt und alle Jesiden in einem Dorf zusammentreibt und einsperrt. Sie werden vor die Wahl gestellt: "Entweder werdet ihr Muslime oder wir töten euch alle". Nach 15 Tagen werden alle in eine Schule gebracht. Kinder, Frauen, Männer getrennt. "Sie haben alle Männer getötet", erzählt sie. Auch ihren Vater und zwei ihrer Brüder.

Die 31-jährige Jesidin aus Ulm erzählt von ihrem Schicksal. SWR

Am 15. August 2014, erinnert sie sich, werden dann alle Frauen, die älter als 60 sind, getötet. Die jüngeren Frauen und Mädchen werden weggebracht und nach und nach verkauft. Sie werden geschlagen und man versucht sie zu vergewaltigen. Nahse versucht mehrfach, zu fliehen und wird immer wieder geschnappt. 15 Tage verbringt sie in einem Gefängnis.

2016 kommt die heute 31-Jährige nach Ulm

Auch sie und ihre Schwester werden verkauft. "Ein irakischer Mann kam und sagte: 'Ich habe dich gekauft, jetzt gehörst du mir'". Ein Jahr ist sie in der Gewalt der IS, als Schleuser, die sich als IS-Kämpfer getarnt haben, ihr bei der Flucht helfen. Ihr Onkel bezahlt die Schleuser, das Geld dafür bekommt er von der kurdischen Regierung.

Nashe kommt zunächst nach Kurdistan und später über ein Sonderkontingent der Flüchtlingshilfe nach Baden Württemberg . Seit 2016 ist sie in Ulm. Ihre Schwester und zwei Brüder leben auch in Ulm, ihr Onkel in Freiburg.

Während ihrer Psychotherapie hat die 31-jährige Jesidin Bilder gemalt, um Wut und Angst zu vergessen. Aber es sind auch Bilder voller Hoffnung und Freude entstanden. SWR

Wenn sie traurig ist, wenn es ihr nicht gut geht, malt sie. Malen sei vor allem Ablenkung gewesen, um der Angst zu entkommen, erzählt Nashe. Manche Bilder sind dunkel und schwarz, andere dafür bunt und hoffnungsvoll. So wie das Mädchen mit den Luftballons, das im Schattenriss vor einem rosa-pinkfarbenen Hintergrund steht und auf eine Stadt zu blicken scheint. "Es zeigt, wie ich vom IS frei kam. Freude habe und glücklich bin", erzählt die 31-Jährige.