In einem Seniorenheim in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis sind 22 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach einem Bericht der "Südwest Presse" waren sie erst am Montag gegen das Virus geimpft worden. Unklar ist, wie sie sich angesteckt haben. In dem Heim besteht aktuell ein Besuchsverbot.