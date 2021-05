per Mail teilen

Im Sommer endet in Heidenheim eine Ära. Nach über 20 Jahren wird der Sessel von Oberbürgermeister Bernhard Ilg frei. Vier Männer bewerben sich um die Nachfolge.

Zwei von vier Kandidaten für die OB-Wahl in Heidenheim - Michael Salomo (links) und Klaus Nopper. Privat, Collage SWR

Menschen in Heidenheim, die jünger als 20 Jahre sind, leben seit ihrer Geburt mit ein und demselben Oberbürgermeister in der Stadt, Bernhrd Ilg. Doch Ilg tritt im Juni bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Vier Männer kommen für seine Nachfolge in Frage.

Bewerber Klaus Nopper: OB in der Familie

Klaus Nopper will die Lebensqualität in Heidenheim steigern. Die Vorschläge des von der CDU-unterstützten Kandidaten sind konventionell: Wohnraum für junge Familien, eine gute Verkehrsinfrastruktur vor allem für Bahn und Fahrrad sowie ein schnelles Internet, dort wo es in Heidenheim noch lahmt.

Dr. Klaus Nopper privat, Dr. Klaus Nopper

Nopper hatte seine Kandidatur als Erster eingereicht. Der Name Nopper ist in der Kommunalpolitik bekannt. Noppers Bruder Frank ist Oberbürgermeister von Stuttgart. Nopper ist 52 Jahre alt, Vater von zwei Töchtern und Fachanwalt für Steuerrecht

Bewerber Michael Salomo hat Bürgermeister-Erfahrung

Michael Salomo ist gerade mal 32 Jahre alt und schon Bürgermeister: in der 5.000-Einwohner-Stadt Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Salomo hat ein SPD-Parteibuch und wird in Heidenheim außerdem von Grünen und Freien Wählern unterstützt. Drei Jahre lang war er im Bundesfinanzministerium tätig. "Ich kenne die ganz große Politik. Ich kenne auch die kleine Politik auf kommunaler Ebene. Ich glaube es gibt Parallelen", sagt Salomo im SWR-Interview.

Michael Salomo privat

Dem gebürtigen Leutkircher Salomo imponiert das breitgefächerte Vereinswesen in Heidenheim. Das müsse nach Corona dringend wieder in Schwung gebracht werden, meint er. Die Stadt müsse die Vereine dabei unterstützen.

Bewerber mit unkonventionellen Ideen

Außer Nopper und Salomo gibt es zwei weitere Bewerber. Ihre Ideen für Heidenheim sind eher unkonventionell: Bezahlbaren Wohnraum - den will Matthias Förster mit dem Bau von Brücken schaffen. Damit Heidenheimer mit geringem Einkommen einen Platz zum Schlafen haben. Vierter Kandidat ist Matthias Ludewig aus Gerstetten, er hat in der jüngsten Vergangenheit in der "Querdenker"-Szene auf sich aufmerksam gemacht und Autokorsos organisiert.

OB-Wahl in Heidenheim am 20. Juni

Am Mittwoch entscheidet der Gemeindewahlausschuss der Stadt über die Zulassung der Bewerber. Die OB-Wahl in Heidenheim ist für den 20. Juni geplant. Danach gibt es auch für die Menschen unter 20 in Heidenheim mal einen anderen OB, als den mit dem Namen Ilg.