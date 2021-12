Bewährungsstrafe wegen Messerangriffs

Ein junger Mann ist am Donnerstag wegen eines Messerangriffs in Heidenheim zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichtes Ellwangen verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen versuchten Totschlags, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Der Mann hatte im Mai in einer Unterführung in Heidenheim auf einen 16-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt. Die beiden Begleiter des Täters müssen gemeinnützige Arbeitsstunden leisten und an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnehmen.