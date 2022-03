Im Corona-Krisenmodus: So ist die Situation im Ostalbklinikum

Die Kliniken sind bis an den Rand belegt, vor allem mit Omikron-Patienten. Und es erwischt auch mehr und mehr Ärzte und Pflegekräfte. Das Ostalbklinikum in Aalen ist in einer Art Krisenmodus.

Elf Uhr vormittags in der Notaufnahme. Auf den ersten Blick normaler Betrieb. Patienten, die in Krankenzimmer hinein- und herausgerollt werden. Ärzte und Pflegekräfte, die geschäftig den Gang überqueren. Was auffällt: Etliche von ihnen im Ganzkörperanzug. Caroline Grupp deutet auf eine Tür mit der Aufschrift "Hygienebereich! Türen geschlossen halten!“"Mehrere Normalzimmer wurden zu Isolierzimmern umgerüstet, erklärt die Chefärztin. Wegen der vielen Corona-Patienten.

SWR Frank Polifke

Die Chefärztin geht weiter, einen Gang entlang. Eine Treppe hinauf, wieder einen Gang entlang. Abrupter Stopp vor einer Glastür. Zutritt verboten. "Covid 19" warnen schwarze Buchstaben auf gelbem Grund. Es ist die eigentliche Isolierstation. Schemenhaft sind Pfleger mit FFP2-Masken zu erkennen. Die Station ist praktisch voll mit Corona-Patienten. Momentan sind sämtliche Zimmer belegt, weiß Chefärztin Caroline Grupp.

"Wir müssen über Kohortenisolation nachdenken. Sodass zwei Patienten mit der Omikron-Variante in ein Zimmer kommen." Während die Isolierstation aus allen Nähten platzt, läuft der Betrieb auf der Intensivstation normal. Wegen des leichteren Verlaufs der Omikron-Variante müssen weniger Patienten auf die Intensivstation, sondern landen auf der Isolierstation.

Dr. Caroline Grupp vor dem OP-Bereich im Ostalbklinikum in Aalen SWR Frank Polifke

Blau steht für krank. Und da ist ziemlich viel blau

Virusvariante Omikron hat dennoch Folgen für das Krankenhaus: Was es an Patienten zu viel gibt, gibt es an Personal zu wenig, denn auch das Personal steckt sich an. Im Verwaltungsbereich sitzt Birgit Enenkel vor ihrem Computer. Sorgenvoller Blick, vor sich der Dienstplan. Die Farbe blau steht für krank. Und da ist ziemlich viel blau zu sehen.

Pflegedirektorin Birgit Enenkel SWR Frank Polifke

Allein zehn kranke Mitarbeiter gibt es auf einer Station. Und sie fallen immer für rund zwei Wochen aus. Für die, die da sind, hat das Folgen: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sehr flexibel einspringen, teilweise aus der Freizeit, und zusätzliche Dienste machen oder zwischen Abteilungen hin- und herwechseln, sonst könnte man die Dienstpläne gar nicht mehr aufrecht erhalten."

Einer von fünf Operationssäle ist geschlossen

Letzte Station: Caroline Grupp öffnet die Tür zum OP-Bereich. Deutet auf eine Tür: Der ist außer Betrieb, sagt sie. "Wir können momentan statt fünf nur vier OP-Säle betreiben, weil wir die Bettenkapazität für die Patientinnen und Patienten nicht haben." Die Folge: So genannte "elektive" Eingriffe, nicht akut notwendige, müssen verschoben werden, etwa das Einsetzen von Knie-Prothesen. Alle dringlichen Operationen würden aber selbstverständlich stattfinden, betont die Chefärztin. Operationen verschoben. Isolierstation voll. Personal krank. Und am Horizont noch kein Silberstreif. Die Lage am Ostalbklinikum bleibt angespannt.