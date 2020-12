Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend in Lonsee im Alb-Donau-Kreis betrunken gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Polizei stellte bei dem 24-Jährigen 2,5 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Er war mit seinem Wagen an den Fahrbahnrand geraten und dort gegen ein anderes Auto gestoßen, das auf den Gehweg schleuderte.