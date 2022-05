In Ehingen hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zum Sonntag eine Polizeistreife überholt. Dem 29-Jährigen fuhren die Beamten in ihrem zivilen Einsatzfahrzeug offenbar zu langsam, so die Polizei. Der junge Mann überholte den Wagen trotz Überholverbots zwischen den Ehinger Ortsteilen Dettingen und Dintenhofen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Betrunkene zudem keinen Führerschein hatte.