Ein 33-jähriger Mann aus Lauterach im Alb-Donau-Kreis ist am Wochenende mit dem Taxi zum Einkaufen gefahren und eingeschlafen, bevor er den Fahrer bezahlte. Laut Polizei brachte der 60-jährige Taxifahrer den Mann nach Riedlingen im Kreis Biberach. Dort kaufte der Fahrgast zwei Flaschen Wodka und trank auf dem Rückweg eine davon. Zurück in Lauterach ging der 33-Jährige in seine Wohnung, ohne zu bezahlen. Die hinzugerufene Polizei konnte ihn nicht wecken, aber eine Mitbewohnerin des Hauses beglich schließlich die Taxifahrt.