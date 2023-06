Betrunkener tanzt nach Unfall auf dem Auto

per Mail teilen

Freude über den glimpflichen Ausgang des Unfalls oder Frust? - Bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) hat ein Autofahrer nach einem Unfall auf seinem Auto "getanzt". Der Wagen war in einem Rapsfeld gelandet.

Eine Ersthelferin hat bei einem Unfall am Samstag bei Lonsee im Alb-Donau-Kreis Erstaunliches erlebt: Als sie am verunglückten Auto eintraf, stieg der Fahrer aus und tanzte auf seinem Auto.



In einem Rapsfeld landete das verunglückte Auto (Sujetfoto). dpa Bildfunk Picture Alliance

Ob der 31-Jährige aus Freude oder Frust sein Tänzchen auf dem Auto machte, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall hatte der Unfallverursacher gut getankt, nämlich Alkohol und Drogen, so die Polizei.

Der Fahrer hatte auf der B10 in Richtung Amstetten beim Überholen den Abstand zu einem entgegenkommenden Fahrzeug unterschätzt. Beim Zurücklenken verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen fuhr eine Böschung herab und landete nach 200 Metern in einem Rapsfeld. Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.