Betrunkener stiehlt Pakettransporter

Ein bewaffneter und betrunkener Mann hat in Neu-Ulm den Kleintransporter eines Paketzustellers gestohlen. Der Paketbote hatte während der Zustellung am Samstag in der Neu-Ulmer Innenstadt den Motor des Fahrzeugs laufen lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 47-Jähriger nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Wagen davon. Der Transporter wurde wegen des eingebauten GPS rasch im Ulmer Industriegebiet Donautal geortet. Der 47-jährige Mann auf dem Fahrersitz hatte eine Schreckschusspistole und einen Schlagstock dabei, aber keinen Führerschein. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Von den Paketen im Wagen hatte er nur eines mit Frauenkleidung geöffnet. Er muss sich jetzt unter anderem wegen Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein verantworten.