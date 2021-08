Ein Passant ist am Montag in einer Parkanlage in Ulm durch einen Faustschlag schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei wollte der 65-Jährige einen Mann davon abhalten, weiter Kinder und Jugendliche zu belästigen. Daraufhin schlug der 34-Jährige unvermittelt zu. Der schwer verletzte Helfer kam in ein Krankenhaus, den betrunkenen und aggressiven Angreifer nahm die Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam.