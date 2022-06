Betrunkener Radler beschäftigt zwei Mal die Polizei

per Mail teilen

Ein betrunkener Radler hat am Mittwoch in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) gleich zwei Mal die Polizei beschäftigt. Beim ersten Mal wurden die Beamten und der Rettungsdienst alarmiert, weil der 70-Jährige mit dem Rad gestürzt war. Da er unverletzt blieb, ließen die Beamten lediglich die Luft aus dem Hinterrad, um eine Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Kurz darauf gab es eine weitere Meldung über einen gestürzten Radler; wieder war es der 70-Jährige. Diesmal verhielt er sich aggressiv gegenüber den Polizisten. Er wurde gefesselt und verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.