Betrunkener fährt auf der Felge

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntag so betrunken gewesen, dass er in Senden (Kreis Neu-Ulm) ohne den rechten Vorderreifen fuhr. Ein Anwohner hatte das kratzende Geräusch von der Fahrt auf der Felge gehört. Er informierte die Polizei, der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Beamten stellten fest, dass der 23-Jährige schon fast zehn Kilometer auf der Felge gefahren war. Sie fanden den verlorenen Reifen, eine beschädigte Leitplanke und die kilometerlange Kratzspur auf dem Asphalt. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.