Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in einer Kurve in Langenau (Alb-Donau-Kreis) geradeaus weiter gefahren. Der 37-jährige Fahrer des Kastenwagens überfuhr laut Polizei eine Mauer und stürzte dann etwa zwei Meter in die Tiefe. Danach rollte das Auto noch ein Stück weiter, stieß gegen ein parkendes Auto und blieb auf einem Grünstreifen stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.