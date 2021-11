Ein betrunkener Mann hat in Ulm in der Nacht zum Sonntag einen Polizisten ins Bein gebissen. Der 25-Jährige war zuvor am Bahnhof mit einem anderen Mann in Streit geraten und hatte ihn mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht. Als ihn Polizeibeamte in eine Arrestzelle bringen wollten, biss er zu. Nach Polizeiangaben erwarten ihn jetzt mehrere Anzeigen.