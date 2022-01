Autofahrer schläft an Zapfsäule

Ein betrunkener Autofahrer ist an der Zapfsäule einer Heidenheimer Tankstelle eingeschlafen. Einem Mitarbeiter der Tankstelle war der Wagen am Samstagmorgen aufgefallen, weil er über lange Zeit an der Zapfsäule stand. Er entdeckte einen schlafenden jungen Mann mit nacktem Oberkörper auf dem Rücksitz und verständigte die Beamten, so die Polizei. Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle war demnach zu sehen, dass der 21-jährige Autofahrer ausgestiegen und hinten wieder in seinen Wagen eingestiegen war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Mann musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben. Die Polizei ermittelt wegen frischer Unfallspuren, die sie an dem Auto entdeckte.