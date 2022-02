Die Polizei hat am Montagabend in Heidenheim einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, auf dessen Beifahrersitz eine angebrochene Schnapsflasche lag. Zuvor hatten Zeugen beobachtet, wie der 40-Jährige in einem Wohngebiet beim Einparken mehrfach gegen ein Auto gestoßen war. Der Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, musste seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen.