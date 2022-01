Betrunkener Autofahrer macht Fotos von Polizist

Ein 55-jähriger betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in Senden bei einer Polizeikontrolle fotografiert und die Fotos auch gleich an seine Kontakte im Internet verschickt. Laut Polizeibericht hatten die Beamten einen Wert von über einem Promille bei ihm festgestellt und einen Arzt zur Blutentnahme geholt. Der 55-Jährige fotografierte mit seinem Mobiltelefon einen Polizisten und den Arzt. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz verantworten und wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei.